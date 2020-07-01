Команду "Тюмень-ТюмГУ" возглавила Наталья Чумакова
| Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте
Наталья Чумакова назначена старшим тренером женской волейбольной команды "Тюмень-ТюмГУ", сообщает пресс-служба клуба.
Чумакова – одна из самых известных воспитанниц тюменского волейбола. Имеет богатый опыт выступлений в отечественной суперлиге. В составе новоуренгойского "Факела" Наталья Чумакова была бронзовым призером чемпионата России.
В системе клуба "Тюмень" Чумакова работает давно. В прошлом сезоне она возглавляла молодежный состав женской команды.