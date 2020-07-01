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Команду "Тюмень-ТюмГУ" возглавила Наталья Чумакова

Спорт, 09:27 29 июля 2020

ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

Наталья Чумакова назначена старшим тренером женской волейбольной команды "Тюмень-ТюмГУ", сообщает пресс-служба клуба.

Чумакова – одна из самых известных воспитанниц тюменского волейбола. Имеет богатый опыт выступлений в отечественной суперлиге. В составе новоуренгойского "Факела" Наталья Чумакова была бронзовым призером чемпионата России.

В системе клуба "Тюмень" Чумакова работает давно. В прошлом сезоне она возглавляла молодежный состав женской команды.

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# волейбол , Тюмень-ТюмГУ

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