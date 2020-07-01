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Селянин угостил друга марихуаной и попал под суд

Происшествия, 17:34 30 июля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Пять лет лишения свободы получил житель Упорово за сбыт марихуаны, сообщает прокуратура Тюменской области.

Заводоуковский районный суд вынес приговор 43-летнему селянину. Мужчина признан виновным по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере".

Как следует из материалов уголовного дела, 13 августа 2018 года к подсудимому в гости приехал знакомый из Тюмени. Мужчина угостил его марихуаной.

Через некоторое время тюменец поехал домой. Вблизи Заводоуковска его иномарку остановили сотрудники ДПС. В ходе досмотра было обнаружено более 20 гр. запрещенного вещества. Выяснилось, что это марихуана, которую селянин отдал тюменцу.

Суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# Заводоуковск , наркотики , прокуратура , суд , уголовное дело , Упорово

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