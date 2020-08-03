В Тюменской области детсады возобновят работу на завершающем этапе снятия ограничений

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Детские сады в Тюменской области возобновят работу на последнем этапе снятия ограничений, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира в своих социальных сетях. Этот вопрос, по его словам, стал одним из самых волнующих среди жителей региона.

"В обычном режиме детские сады будет открыты в самую последнюю очередь, когда мы будем снимать все оставшиеся ограничения. Сегодня мы открываем дежурные группы в детских садах. В целом по региону открыто 2 тысячи 100 групп, их посещают от 23 до 25 тысяч детей", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что существующих ресурсов на сегодня достаточно – всех желающих обеспечивают местами в детских садах. При этом учитываются все требования Роспотребнадзора, касающиеся, в том числе, количества детей в группах. В отдельных случаях родителям могут предложить место в другом детском саду.

Любовь Голышева