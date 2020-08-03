В Тюменской области учебный год планируют начать 1 сентября в очном формате

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" (архив) | Фото: портал "Тюмень - наш дом" (архив)

День знаний и начало учебного года в Тюменской области планируются в штатном режиме, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира в своих социальных сетях. В то же время, по словам главы региона, работа образовательных учреждений будет вестись с учетом актуальной эпидемиологической ситуации.

"Мы планируем, что и 1 сентября, и начало учебного года пройдет в обычном режиме. Но все же будет учитываться эпидемиологическая ситуация, до сентября еще почти месяц. Наши школы получили хороший опыт работы в условиях коронавирусной инфекции - мы провели ЕГЭ, работают лагеря дневного пребывания школьников, поэтому готовы работать дальше. В то же время могут быть ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий", - сказал губернатор.

Александр Моор напомнил, что в настоящее время с учетом требований Роспотребнадзора организована работа пришкольных лагерей. В отрядах не более 15 человек, все мероприятия проходят в основном на свежем воздухе, ведутся утренние фильтры и дезинфекция помещений.

Любовь Голышева