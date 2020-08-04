Тюменка лишилась денег, поверив лжебанкиру
Жительница Тюмени лишилась 150 тыс. рублей, попавшись на уловки телефонного мошенника, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Женщине на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с ее банковской карты. Мужчина предложил женщине перевести деньги на другой указанный счет. Потерпевшая выполнила требования звонившего и перевела денежные сбережения через банкомат.
Сейчас устанавливается личность телефонного мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными. Не сообщать никому реквизиты своих банковских карт и коды из смс-сообщений, не выполнять сомнительные операции по указанию незнакомцев.