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Тюменка лишилась денег, поверив лжебанкиру

Происшествия, 17:21 04 августа 2020

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Жительница Тюмени лишилась 150 тыс. рублей, попавшись на уловки телефонного мошенника, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщине на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с ее банковской карты. Мужчина предложил женщине перевести деньги на другой указанный счет. Потерпевшая выполнила требования звонившего и перевела денежные сбережения через банкомат.

Сейчас устанавливается личность телефонного мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными. Не сообщать никому реквизиты своих банковских карт и коды из смс-сообщений, не выполнять сомнительные операции по указанию незнакомцев.

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# мошенничество

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