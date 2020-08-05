  • 5 августа 20205.08.2020среда
  • В Тюмени 30..32 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Памятные монеты "Полярный волк" выпустил в обращение Центробанк

Экономика, 10:24 05 августа 2020

пресс-служба Банка России | Фото: пресс-служба Банка России

Памятные монеты "Полярный волк" серии "Сохраним наш мир" вышли в обращение 4 августа, сообщает пресс-служба Банка России.

Это серебряные монеты номиналом 3, 25 рублей и 100 рублей, а также золотые в 50, 100 и 10 тыс. рублей.

На их лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне серебряных монет номиналом 3 рубля - рельефное изображение полярного волка на фоне скал и звездного неба; вверху по окружности имеется надпись: "СОХРАНИМ НАШ МИР".

Монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Банк России , памятные монеты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 05.08.2020Памятные монеты "Полярный волк" выпустил в обращение Центробанк
08:23 05.08.2020Инвесторов для реализации проекта по строительству забойного цеха ждут в Тобольском районе
19:00 04.08.2020Юрий Гулиев: разносторонний бизнес - основа успеха сельского бизнесмена
17:43 04.08.2020Особенность нынешней уборочной страды назвали сладковские аграрии