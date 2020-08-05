На Ямале ввели дополнительную поддержку для предпринимателей

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Дополнительная субсидия для бизнеса, чья деятельность ограничена длительное время из-за коронавируса, вводится на Ямале, сообщает правительство округа.

Субсидию могут получить предприятия общественного питания, частные детские сады и образовательные организации, компании, оказывающие социальные услуги, учреждения спорта и культуры, кинотеатры, предприятия в сфере организации досуга и развлечений.

Субсидия равна 12 тыс. 130 рублям на каждого штатного сотрудника. Эта сумма выплачивается за июнь и июль 2020 года. Индивидуальные предприниматели без работников получат выплату в размере МРОТ, умноженную на два.

Механизм выплат максимально упрощен. Предпринимателю нужно заполнить заявление на сайте и приложить копию паспорта. Всю остальную информацию сотрудники получат сами в Пенсионном фонде и налоговой службе.

Получить выплату могут предприятия, работающие на территории округа, которые находятся в реестре МСП. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, а задолженность по налогам и страховым взносам не должна превышать 12 тыс. 130 рублей. Если предприниматель фактически получает доход не по основному виду деятельности, он также может претендовать на получение субсидии. Для этого ему нужно обратиться в инвестиционный совет в своем муниципалитете.

Заявки принимаются до 20 ноября 2020 года.