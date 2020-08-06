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В Ярковском районе обмолотили озимую рожь

Экономика, 13:14 06 августа 2020

mcx.gov.ru

270 га озимой ржи убрали в Ярковском районе. Валовый сбор зерна составил 420 т.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила агроном, главный специалист отдела сельского хозяйства районной администрации Татьяна Исаева.

Всего по плану уборки в 2020 году, включая озимые культуры, 8 тысяч 174 гектаров. Из них 322 гектаров занимает горох, его пока не убирали. Всего в районе уборку будут вести девять хозяйств, все готовы. "Каждый день специалисты выезжают в поле и проверяют готовность зерна. Техника на ходу, есть запас горючего", - отметила Татьяна Исаева.

К приему зерна подготовлены сушильные комплексы. Всего их в районе семь: три газовых, остальные - дизельные.

Евгения Шевцова

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# озимые культуры , уборочная кампания , Ярковский район

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