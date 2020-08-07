Систему водоочистки реконструируют в селе Каменка Тюменского района

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Систему водоснабжения "закольцуют" и установят локальную систему очистки воды в селе Каменка Тюменского района . Такое решение было принято в "Росводоканал Тюмень" после проведения детального обследования объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

"Росводоканал Тюмень" принял на обслуживание объекты водоснабжения села Каменка в январе 2020 года в рамках реализации концессионного соглашения. По словам генерального директора "Росводоканал Тюмень" Андрея Максимова, предприятие ориентировано на качественное и надежное предоставление услуг.

"В районе улицы Ирбитской мы проложим 320 метров, соединив две части села. Более того, установим блочную станцию водоподготовки. Вода из скважины будет очищаться на напорных фильтрах и аэрироваться, что позволит значительно улучшить ее химический состав и вкусовые качества", - рассказал он.

Очищенная вода будет накапливаться в специальных резервуарах и с помощью мощных насосов распределяться в дома жителей поселка. Переход от самотечной к напорной системе водоснабжения позволит подавать воду в абонентам по заданному давлению и исключить из работы малоэффективные водонапорные башни. Завершить мероприятия планируется до конца 2020 года.