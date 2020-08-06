Медики: у пострадавших в аварии с маршруткой поверхностные травмы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

У всех пострадавших в ДТП с участием маршрутного такси №62 на ул. Ямская в Тюмени диагностированы поверхностные травмы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

"Вызов поступил 17 часов 19 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 17 часов 30 минут. На месте происшествия работали две бригады. Всего шесть обратившихся за медицинской помощью. Среди них один 10-летний ребенок. У всех пациентов поверхностные травмы. После осмотра и оказания помощи они оставлены на месте", – сообщила она.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Напомним, маршрутное такси 62 маршрута въехало в фасад здания, где расположен книжный магазин.

По предварительным данным, транспорт ехал по ул. Ямская со стороны ул. Полевая в сторону ул. Льва Толстого. "Со слов 57-летнего водителя "ПАЗа", он уходил от столкновения с легковым автомобилем, который двигался в попутном направлении", – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

На месте аварии обеспечивает безопасность движения наряд полка ДПС ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.

Инна Пахомова