Аромашевские теплосети готовят к зиме

Фото: администарция Аромашевского района Фото: администарция Аромашевского района

Около 400 м теплотрассы отремонтировали в Аромашево на ул. Ленина. Трасса проходит от котельной до аптеки вдоль четырех многоквартирников.

Еще около 200 метров заменили около поликлиники. Как рассказал первый заместитель главы Аромашевского района Иван Пятилетов, старая теплотрасса выработала свой ресурс и была в аварийном состоянии.

"Мы ушли от способа, когда водопроводная сеть идет рядом с теплотрассой. Зимой она не замерзает, но при этом когда начинается ремонт на водопроводных сетях, приходится отключать и участок теплотрассы. Плюс раньше жители жаловались, что вода из крана идет теплая - она греется рядом с теплотрассой. Теперь такого не будет", - пояснил Иван Пятилетов.

Также продолжаются профилактические работы на сетях водоснабжения: рабочие меняют задвижки и проверяют оборудование.

Евгения Шевцова