Тюменских самозанятых приглашают на вебинар

| Фото: Инвестиционное агентство | Фото: Инвестиционное агентство

На вебинаре тюменским самозанятым расскажут, как работать с деньгами и документами, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Спикером выступит управляющий бухгалтерской компании "Академия бизнеса" Артем Будучев. Он расскажет, как превратить свое увлечение в доходный бизнес и соблюдать при этом законы. Начало 11 августа в 16 часов.

Эксперт поделится информацией о документообороте, юридической ответственности. Вместе с участниками разберет работу в приложении. Регистрация на сайте.