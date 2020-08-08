  • 8 августа 20208.08.2020суббота
  • В Тюмени 27..29 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских самозанятых приглашают на вебинар

Экономика, 09:09 08 августа 2020

Инвестиционное агентство | Фото: Инвестиционное агентство

На вебинаре тюменским самозанятым расскажут, как работать с деньгами и документами, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Спикером выступит управляющий бухгалтерской компании "Академия бизнеса" Артем Будучев. Он расскажет, как превратить свое увлечение в доходный бизнес и соблюдать при этом законы. Начало 11 августа в 16 часов.

Эксперт поделится информацией о документообороте, юридической ответственности. Вместе с участниками разберет работу в приложении. Регистрация на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вебинар , самозанятые

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:09 08.08.2020Тюменских самозанятых приглашают на вебинар
18:36 07.08.2020Ярковские хлеборобы убирают пшеницу
17:08 07.08.2020В Аромашевском районе ремонтируют дороги и обустраивают новый микрорайон
16:13 07.08.2020Профсоюзный мост в Тюмени станет шире