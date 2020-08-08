Тюменских самозанятых приглашают на вебинар
| Фото: Инвестиционное агентство
На вебинаре тюменским самозанятым расскажут, как работать с деньгами и документами, сообщает региональное Инвестиционное агентство.
Спикером выступит управляющий бухгалтерской компании "Академия бизнеса" Артем Будучев. Он расскажет, как превратить свое увлечение в доходный бизнес и соблюдать при этом законы. Начало 11 августа в 16 часов.
Эксперт поделится информацией о документообороте, юридической ответственности. Вместе с участниками разберет работу в приложении. Регистрация на сайте.