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В Курганской области автобус сообщением Тюмень – Крым столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Происшествия, 20:12 07 августа 2020

mchs.gov.ru

В Курганской области междугородний автобус сообщением Тюмень – Крым столкнулся с грузовиком, груженным зерном, пять человек пострадали, сообщает ГИБДД по Курганской области.

ДТП произошло 7 августа около 18 часов на 147 км автодороги "Иртыш" на территории Мишкинского района. Жертв нет, в результате столкновения пострадали четыре пассажирки автобуса: женщины 1992, 1996, 1954, 1967 годов рождения и водитель грузового автомобиля.

Пострадавшим оказывают помощь в Шумихинской больнице – у всех травмы легкой степени тяжести.

По предварительным данным, водитель 1969 года рождения, управляющий большегрузным автомобилем ДАФ, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса. Произошло столкновение, после чего и автобус, и большегруз съехали в кювет. От удара у автобуса, двигающегося по трассе из Кургана в Челябинск, заклинило двигатель.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

45.mchs.gov.ru

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# ДТП , Курганская область

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