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Турнир по воркауту в Тобольске собрал двадцать две команды

Спорт, 18:31 10 августа 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

22 команды приняли участие в первом турнире по воркауту в Тобольске на новой площадке в мкр Менделеево 8 августа.

Как сообщает пресс-служба администрации города, турнир "Битва дворов" прошел на Кубок главы Тобольска и сертификат на строительство спортивной площадки во дворе победителей.

Спортсмены выполняли три упражнения: подтягивание на турнике, отжимание на брусьях и отжимание от поверхности. На каждое упражнение участнику давалась одна минута.

По итогам силового турнира победителями признана команда 6 микрорайона "Мечта". Серебро у команды "Тень", третье место у сборной "Мы Лидеры".

Новый спортивный объект в 6 мкр Тобольска появится в 2021 году.

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# воркаут , Тобольск , турнир

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