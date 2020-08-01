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"Уралуправтодор" завершил ремонт на тюменских трассах раньше срока

Экономика, 15:31 12 августа 2020

«Уралуправтодор» | Фото: «Уралуправтодор»

Участки тюменских трасс отремонтированы с опережением срока на месяц. На время ремонтов на дорогах было организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Отремонтированы участки дорог Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск; Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск; трасса "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на подъезде к Тюмени. Работы здесь должны были завершиться только к концу лета, но объекты сданы раньше.

Как отметили в "Уралуправтодор", проведенное устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушение верхнего слоя покрытия, а также восстановить его сцепление. За два года такая технология отлично зарекомендовала себя в климатических условиях Урала.

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# Уралуправтодор

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