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Александр Моор: прирост населения за 2019 год превысил 18 тысяч человек

Губернатор, 11:27 12 августа 2020

www.asi.ru | Фото: www.asi.ru

Более чем на 18 тыс. человек выросла численность населения Тюменской области по итогам 2019 года. На 1 июня 2020 года, по данным Росстата, в регионе проживают 1 млн 540 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Дню Тюменской области.

"Показатель демографии считаю интегральным показателем, который отражает совокупность настроения", - отметил Александр Моор и подчеркнул, что данные свидетельствуют о хорошем социально-экономическом климате в Тюменской области.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , рождаемость

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