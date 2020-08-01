Александр Моор: прирост населения за 2019 год превысил 18 тысяч человек

| Фото: www.asi.ru | Фото: www.asi.ru

Более чем на 18 тыс. человек выросла численность населения Тюменской области по итогам 2019 года. На 1 июня 2020 года, по данным Росстата, в регионе проживают 1 млн 540 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Дню Тюменской области.

"Показатель демографии считаю интегральным показателем, который отражает совокупность настроения", - отметил Александр Моор и подчеркнул, что данные свидетельствуют о хорошем социально-экономическом климате в Тюменской области.

Любовь Голышева