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Все сферы промпроизводства в регионе демонстрируют положительные показатели

Губернатор, 12:14 12 августа 2020

Все сферы промышленного производства в Тюменской области демонстрируют положительные показатели. Об этом заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 76-й годовщине со дня образования Тюменской области.

"Что касается индекса промышленного производства, он у нас достаточно высок. Конечно, существенный вклад в этот показатель внесла компания СИБУР и Антипинский НПЗ. В сфере химического производства рост составил 270 процентов", - рассказал губернатор, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

Снижение показателей по сравнению с прошлым годом наблюдается в потребительской сфере, отметил он.

"Есть небольшое снижение розничного товарооборота и достаточно существенное, почти 17 процентов, снижение объема оказания платных услуг. Это понятно, потому что в период ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, доходы наших земляков снижались, а те, у кого они были, проводили более экономную политику по отношению к семейному бюджету", - сказал Александр Моор.

По мнению губернатора, у регионального розничного потребительского рынка есть возможности для восстановления и роста.

"Сегодня мы открыли практически все сферы региональной экономики. Если все будет продолжаться так, как идет сейчас, если не придется вводить новые ограничения и не изменится к худшему мировая конъюнктура рынке углеводородов, я полагаю, мы сможем вернуться к допандемийным показателям на потребительском рынке уже в 2021 году", - прокомментировал Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Антипинский НПЗ , СИБУР , экономическое развитие

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