Экспортерам Тюменской области расскажут о правилах маркетинга

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Семинар "Маркетинг как часть экспортного проекта" образовательной программы АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" пройдет в тюменском технопарке, аудитория 243 20 августа с 10 до 18 часов.

В качестве спикера выступит Глухов Петр Сергеевич, кандидат наук, декан бизнес факультета АНО ДПО Институт организационного и личного развития "Эго ресурс", Федеральный тренер "Школы экспорта АО "Российский Экспортный Центр", сообщает ТПП Тюменской области.

А вы знали, что в 2017 году компания Coca-Cola для выхода на Китайский рынок запустила производство напитка с портретом предпринимателя Уоррена Баффета. Для чего? Он популярен в Китае. Местные брокеры покупают право на ужин с ним, а сам Уоррен Баффет инвестирует в Китайский рынок. Президент Coca-Cola Мухтар Кент заявил, что идея с таким портретом на упаковке "лучший способ вывести напитки Coca-Cola" на Китайский рынок.

Хотите также успешно вывести производство на зарубежные рынки? Приглашаем представителей экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на семинар "Маркетинг как часть экспортного проекта" образовательной программы АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр", который проведет Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" совместно с Союзом "Торгово-промышленная палата Тюменской области" 20 августа 2020 года по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142 (Тюменский Технопарк, аудитория 243) с 10 до 18 часов.

Семинар нацелен на формирование системы знаний о маркетинге, маркетинговых инструментах в рамках комплекса 4Р, способах повышения конкурентоспособности своих товаров и максимизации экспортной прибыли за счет грамотного выхода и продвижения на зарубежных рынках.

Кроме того, в рамках семинара предприниматели узнают, структуру SWOT-анализ страны для экспорта, особенности "упаковки" экспортного проекта, адаптацию рекламных сообщений к местным социальным, культурным и религиозным особенностям, а также типовые ошибки в продвижении товаров на внешнеэкономических рынках.

В качестве спикера выступит Глухов Петр Сергеевич, кандидат наук, декан бизнес факультета АНО ДПО Институт организационного и личного развития "Эго ресурс", Федеральный тренер "Школы экспорта АО "Российский Экспортный Центр".

По окончании семинара слушатели получат сертификат АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр".

"Маркетинг как часть экспортного проекта" - это является третьим семинаром, из одиннадцати, которые будут проведены в рамках образовательной программы в этом году. Обучение проходит на бесплатной основе для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области, количество мест ограничено.

Заявки для участия в семинаре принимаются до 19 августа 2020 по форме.

Контактные лица: Торгово-промышленная палата Тюменской области – Дарья Жиганова +7 (932) 478-64-60; zhiganovada.tpp-to@yandex.ru.

Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" – Екатерина Ульянцева +7 (922) 489 13 83; Ulyanceva@iato.ru.