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МегаФон запустил услугу "Мобильный ID"

Экономика, 18:38 13 августа 2020

МегаФон | Фото: МегаФон

Новое решение для рынка онлайн-коммерции – "Мобильный ID" - запустил МегаФон. Сервис позволяет онлайн-площадкам предложить своим пользователям простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля.

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи "Мобильного ID", достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление. Весь процесс занимает пять секунд. Клиенту больше не нужно запоминать логин и пароль к каждому сайту. Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией "Заполнить с Мобильным ID". Это не только экономит время, но и помогает избежать ошибок при внесении данных.

"Мобильный ID" будет востребован интернет-магазинами, банками, образовательными сервисами, туроператорами и любыми онлайн-ресурсами, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги.

"С активным развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу "Мобильный ID", интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных", – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле "Мобильного ID". Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Сервис "Мобильный ID" принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции.

При необходимости доступа к чувствительным данным – например, адресу клиента для курьерской доставки – у пользователя одновременно с sim-push-уведомлением запросят четырехзначный PIN-код, что обеспечит защиту данных даже при утере телефона.

Поддержка "Мобильного ID" уже реализована в ряде собственных сервисов МегаФона, например, в МегаФон ТВ, а также используется как идентификатор для подключения к сети WiFi в офисе компании. Абонентам услуга предоставляется бесплатно и работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя при этом подключения к сети Интернет.

"Мобильный ID" - кросс-операторский продукт, им смогут пользоваться все абоненты Big4. Российские операторы договорились об общих принципах взаимодействия, а также разработали единый логотип сервиса в виде стилизованной буквы "М" для сайтов, поддерживающих вход с помощью "Мобильного ID".

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