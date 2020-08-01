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В волейбольный клуб "Тюмень" перешел защитник из Новосибирска

Спорт, 14:27 13 августа 2020

Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" заключил контракт с защитником Артемом Борисенко. На этой позиции он составит конкуренцию местному воспитаннику Сагадату Молдагумарову, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

С 2012 по 2017 годы Артем Борисенко выступал в системе новосибирского "Локомотива". Также в ходе своей карьеры защищал цвета нижневартовской "Югры-Самотлор" и клуба "Зоркий" из Красногорска. Среди главных его достижений – две победы в Кубке российской Молодежной лиги.

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