В волейбольный клуб "Тюмень" перешел защитник из Новосибирска

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" заключил контракт с защитником Артемом Борисенко. На этой позиции он составит конкуренцию местному воспитаннику Сагадату Молдагумарову, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

С 2012 по 2017 годы Артем Борисенко выступал в системе новосибирского "Локомотива". Также в ходе своей карьеры защищал цвета нижневартовской "Югры-Самотлор" и клуба "Зоркий" из Красногорска. Среди главных его достижений – две победы в Кубке российской Молодежной лиги.