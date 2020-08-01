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На водителя большегруза после смертельного ДТП в Тюмени завели уголовное дело

Происшествия, 13:43 13 августа 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

В отношении водителя большегруза, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Тюмени, возбудили уголовное дело.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.

"Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ", — сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, авария произошла на ул. Федюнинского в Тюмени 11 августа. Большегруз занесло, он въехал в отбойник. Через лобовое стекло вылетел пассажир. Медики не смогли его спасти.

Водитель грузовой машины был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , задержание , уголовное дело

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