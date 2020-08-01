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Хозяйства Юргинского района полностью обеспечены сеном

Экономика, 19:00 13 августа 2020

mcx.gov.ru

План по заготовке сена в Юргинском районе полностью выполнен. Запас сенажа готов на 80%.

Аграрии готовятся выйти на второй укос трав. ООО "Согласие" начало заготовку соломы - ее используют в качестве подстилки и добавляют в корм, рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации Юргинского района Александр Давыдов.

Всего заготовку грубых и сочных кормов в Юргинском районе ведут 15 хозяйств, из них пять молочного направления, 10 - мясного. "Техникой мы обеспечены, кадры укомплектованы. Приятно, что в родной район возвращается работать молодежь, в том числе в сельское хозяйство", - заключил Александр Давыдов.

Евгения Шевцова

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# кормозаготовка , Юргинский район

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