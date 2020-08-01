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В Казанском районе освоят 70 млн рублей на ремонт дорог

Экономика, 19:23 13 августа 2020

администрации Казанского района

70 млн рублей из регионального бюджета поступило в администрацию Казанского района на ремонт дорог. 16 улиц района будут асфальтированы до 30 октября 2020 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник отдела ЖКХ администрации Казанского района Анна Шангина.

"В рамках государственной программы развития жилищного строительства из областного бюджета выделена субсидия в размере 70 миллионов рублей на инженерное обеспечение площадок для малоэтажного жилищного строительства. Заключен муниципальный контракт с ТОДЭП, срок исполнения 30 октября 2020 года, - говорит она. - По условиям контракта, необходимо выполнить асфальтирование 16 улиц, это 5 километров 750 метров. Три улицы в поселке Новоселезнево и 13 – Казанское".

Дорожники, приступившие к реализации проекта в начале июня, уже выполнили асфальтирование 1,8 км дорог. Первые 14 млн рублей региональной субсидии освоены.

"За последние годы – это первый ремонт дорог, основанный на асфальтировании. В основном было щебенение грунтовых дорог. Параллельно со строительством новых дорог ведется благоустройство, озеленение", - отметила Анна Шангина.

администрации Казанского района администрации Казанского района администрации Казанского района администрации Казанского района ﻿

Строительство новых дорог, благоустройство, создание инфраструктуры – положительно влияет на темпы строительства жилья в Казанском районе.

По данным отдела архитектуры муниципалитета, на сегодняшний день в районе строится 232 дома по разным государственным программам и за счет собственных средств. В с. Казанское возводят 92 жилых дома. А земельных участков под строительство в Казанском районе с 2013 года выделено – 116, из них 52 – многодетным семьям. Десять семей уже ведут строительство жилья.

Анжела Лебедева

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# дороги , Казанский район , ремонт

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