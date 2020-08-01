Тюменцы поддерживают инициативу об увеличении доли оклада в зарплате бюджетников

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Увеличить долю оклада в зарплате бюджетников, а также составить единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат для них предлагает партия "Единая Россия".

По мнению инициаторов, соотношение базовой и стимулирующей части зарплаты должно составлять 70% на 30% соответственно. Так "Единая Россия" предлагает создать систему, по которой выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников будет обеспечиваться из расчета одной ставки — чтобы ограничить вынужденные переработки. Также среди инициатив определение предельного уровня соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций с заработком остальных работников.

Сейчас проект обсуждают в региона. "Главная задача — прийти к единому знаменателю и выработать подход к решению, максимально учитывая интересы бюджетников", — отметил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

В Тюменской области идею поддержала ректор ТОГИРРО, сопредседатель реготделения ОНФ Ольга Ройтблат. Она назвала меру необходимой и призналась, что с нетерпением ждет ее одобрения.

Согласна с ней и заведующая детсадом №158 Тюмени Татьяна Константинова. "Это своевременная инициатива, направленная на поддержку учителей, воспитателей, медицинский работников, котрые сейчас на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказала она.