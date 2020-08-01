  • 13 августа 202013.08.2020четверг
  • USD73,2351
    EUR85,9560
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы поддерживают инициативу об увеличении доли оклада в зарплате бюджетников

Экономика, 19:45 13 августа 2020

tyumen.er.ru

Увеличить долю оклада в зарплате бюджетников, а также составить единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат для них предлагает партия "Единая Россия".

По мнению инициаторов, соотношение базовой и стимулирующей части зарплаты должно составлять 70% на 30% соответственно. Так "Единая Россия" предлагает создать систему, по которой выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников будет обеспечиваться из расчета одной ставки — чтобы ограничить вынужденные переработки. Также среди инициатив определение предельного уровня соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций с заработком остальных работников.

Сейчас проект обсуждают в региона. "Главная задача — прийти к единому знаменателю и выработать подход к решению, максимально учитывая интересы бюджетников", — отметил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

В Тюменской области идею поддержала ректор ТОГИРРО, сопредседатель реготделения ОНФ Ольга Ройтблат. Она назвала меру необходимой и призналась, что с нетерпением ждет ее одобрения.

Согласна с ней и заведующая детсадом №158 Тюмени Татьяна Константинова. "Это своевременная инициатива, направленная на поддержку учителей, воспитателей, медицинский работников, котрые сейчас на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказала она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Единая Россия , зарплата

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 13.08.2020Доля ВТБ Факторинг на рынке Уральского федерального округа превысила 50%
19:45 13.08.2020Тюменцы поддерживают инициативу об увеличении доли оклада в зарплате бюджетников
19:23 13.08.2020В Казанском районе освоят 70 млн рублей на ремонт дорог
19:00 13.08.2020Хозяйства Юргинского района полностью обеспечены сеном