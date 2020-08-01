Александр Моор поздравил земляков с днем рождения Тюменской области

| Фото: мультицентр «Контора Пароходства» | Фото: мультицентр «Контора Пароходства»

Тюменская область - поистине уникальный регион, у истоков его становления и развития стояли великие люди, своим трудом и любовью к родной земле создавшие условия для счастливой жизни настоящих и будущих поколений.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем образования Тюменской области.

По словам главы региона, благодаря целеустремленности и самоотдаче тюменцев появились новые города и поселки, вокзалы и аэропорты, строились дороги и мосты, развивалась геологоразведка, открывались месторождения нефти и газа, от которых как живительные артерии потянулись трубопроводы. Природные богатства, открытые в Западной Сибири, и по сей день остаются одной из основ мощи России.

"Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам. Именно ваш пример служения делу, ответственности и бескорыстного труда внес огромный вклад в развитие области. Благодаря вам в середине XX века был совершен мощный прорыв в экономическом развитии всей страны, результатами которого мы пользуемся и сегодня. Спасибо вам за энтузиазм, комсомольский задор и самоотверженность!" - сказал Александр Моор.

Усилиями новых поколений продолжается успешное развитие Тюменской области, отметил губернатор. Труд молодых инженеров, программистов и аграриев, общественная активность волонтеров, достижения людей самых разных профессий, результаты учебы студентов и школьников, рекорды спортсменов – вся эта непростая работа в каждодневном режиме вершит современную историю и формирует образ нашего общего будущего.

Без преувеличения можно сказать, что сегодня Тюменская область – один из самых благополучных регионов страны. Результатом упорного труда стали достижения в самых разных сферах жизни – от открытия новых производств до побед в престижных конкурсах. Но никакими рейтингами не измерить любовь к родному краю и стремление улучшить жизнь людей. Мы гордимся тем, что живем в Тюменской области, и в наших силах – сделать еще краше нашу землю, поделиться любовью с детьми и передать потомкам процветающий регион.

"День образования Тюменской области – это праздник всех жителей региона, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, с которыми нас связывает общая история и судьба. Дорогие земляки! Желаю вам и вашим семьям счастья и здоровья, любви и благополучия, новых успехов и достижений! С праздником, друзья!" - заключил Александр Моор.