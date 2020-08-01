Четырехполосная автомагистраль свяжет Ярково с Тюменью

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Четырехполосная автомагистраль свяжет с. Ярково с Тюменью. Работы по ремонту шоссе ведутся на промежутке от пос. Борки Тюменского района до 122 км автодороги, сообщает информационно-издательский центр "Ярковские известия".

Коллектив ООО СУ-967 трудится в районе с. Усалка, укладывают дорожное полотно.

"Первый слой состоит из органо-минеральной смеси, второй уже непосредственно из асфальта", — говорит прораб участка Ренат Хабиров. - Смесь состоит из щебня, песка, срезанного асфальта, специальной эмульсии и цемента. Как только мы укатываем смесь сразу кладем асфальт. Делать это надо быстро, чтобы цемент не успел схватиться. Иначе он потрескается и нужной прочности не будет".

Данный участок дороги подрядчик сдаст в эксплуатацию до 1 октября 2020 года.