Нижнетавдинские школьники приобщаются к занятиям воркаутом

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Мастер-класс по воркауту для участников третьей смены лагеря "Олимпийский городок" в Нижней Тавде провел инструктор спортивной школы, участник тюменских фестивалей по уличному спорту Дмитрий Куимов, сообщает администрация Нижнетавдинского района.

Юношам, среди которых есть футболисты и хоккеисты, тренер показал несколько несложных сетов. После небольшой тренировки их сможет исполнять каждый юный спортсмен. Затем участники мастер-класса приступили к практике.

Для воспитанников летнего лагеря занятия воркаутом стали традицией, они будут иметь продолжение.