  • 18 августа 202018.08.2020вторник
  • USD72,9676
    EUR86,4666
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Нижнетавдинские школьники приобщаются к занятиям воркаутом

Спорт, 18:36 17 августа 2020

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Мастер-класс по воркауту для участников третьей смены лагеря "Олимпийский городок" в Нижней Тавде провел инструктор спортивной школы, участник тюменских фестивалей по уличному спорту Дмитрий Куимов, сообщает администрация Нижнетавдинского района.

Юношам, среди которых есть футболисты и хоккеисты, тренер показал несколько несложных сетов. После небольшой тренировки их сможет исполнять каждый юный спортсмен. Затем участники мастер-класса приступили к практике.

Для воспитанников летнего лагеря занятия воркаутом стали традицией, они будут иметь продолжение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# воркаут , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:36 17.08.2020Нижнетавдинские школьники приобщаются к занятиям воркаутом
08:56 17.08.2020В Тюмени возобновляются уличные тренировки 55+
08:23 17.08.2020Томич Кирилл Супрунов стал игроком "Тюмени"
12:08 16.08.2020Тюменский колясочник стал мастером спорта России международного класса