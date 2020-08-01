Капусту ялуторовских фермеров охотно закупают северяне

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Капусту, которую производит фермер Зайкин, охотно закупают компании из северных городов тюменского региона. Первые 480 тонн овоща уже реализовано.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник управления сельского хозяйства администрации Ялуторовского района Андрей Пирков.

По его словам, ялуторовский фермер на протяжении многих лет выращивает капусту специально для северян, но есть и оптовики, которые забирают выращенный овощ для поставки на тюменские рынки.

В Ялуторовском районе продолжается уборочная страда. 10 сельхозпредприятий заняты уборкой зерновых культур. Общая посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами - 19 тыс. 227 га занято. По данным на 18 августа, 34 % от общего объема уже убрано.

"Дожди идут четвертый день, но некоторые хозяйства выходят. Вчера три хозяйства молотили, сегодня вышло только одно. Потому что утром и вечером шел дождь. Средняя урожайность 24 центнера, маловато, но первый урожай пшеницы выше на один центнер", - говорит Андрей Пирков.

В первую очереди аграрии формируют семенной материал, на хранение засыпали 2 тыс. 484 тонны. Фуражное зерно направляют на корм скоту. Семеноводческое предприятие "Дружба Нива" часть зерна реализует на семена.







Анжела Лебедева