Около миллиона мальков сибирского осетра выпустят в Иртыш

Около миллиона мальков сибирского осетра выпустит в Иртыш Абалакский рыборазводный завод до конца августа. Завод достигнет рекордных показателей по воспроизводству обской популяции осетровых, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

В прошлом сезоне показатель составил 4,3 млн выпущенной в естественную среду молоди – рекордное количество за всю историю искусственного воспроизводства осетра в Сибири и на Дальнем Востоке.

На рыборазводном заводе работают 157 человек. Предприятие планирует увеличить мощности и количество выращиваемой молоди. Появится 40 вакансий.

Абалакский экспериментальный рыборазводный завод выращивает молодь сибирского осетра в рамках реализации программы по искусственному воспроизводству рыбных запасов, тем самым компенсируя ущерб, нанесённый биоресурсам предприятиями нефтегазовой промышленности.

Личинки осетра развиваются в производственных бассейнах, а после перехода на активное питание попадают в выростные пруды, где набирают нужный вес – минимум 3 грамма.

По рыбохозяйственным стандартам, выживаемость молоди при выращивании в прудах Тюменской области составляет 60 %. В производственных водоемах Абалакского завода за счет строгого соблюдения технологий выживаемость осетрят достигает 90 %.

Весной 2020 года в качестве эксперимента на рыборазводное предприятие завезли небольшое количество личинок нельмы, которая успешно перешла на активное питание и выросла в молодь весом 8-10 гр. Специалисты отмечают, что мальки могли достичь и большей навески, если бы не аномальная жара.

Прудовый комплекс Абалакского экспериментального рыборазводного завода насчитывает 30 выростных прудов общей площадью 60 га. Зимой 2020 года начались масштабные работы по строительству еще двух прудов, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в следующий рыбоводный сезон.

Первый выпуск молоди сибирского осетра состоялся в 1975 году, когда был запущен завод.