Шестьдесят миллионов рублей освоят в Казанском районе на подготовку к зиме

| Фото: МУП ЖКХ Казанского района | Фото: МУП ЖКХ Казанского района

60 млн рублей освоят в Казанском районе на подготовку к предстоящему отопительному сезону. 50 % от общей суммы – средства регионального бюджета.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор муниципального унитарного предприятия "ЖКХ Казанского района" Артём Алмазов.

По его словам, 30 млн рублей уже освоено на ремонт котельного оборудования на трех котельных с. Казанское. Данные котельные поставляют тепло в основные объекты соцкультбыта и жилищный фонд села, а это более 50 многоквартирных домов.

"Работы на объектах теплоснабжения начались сразу же после окончания отопительного сезона. На котельной №1 заменили все четыре котла, на котельной №4 – два, на котельной №5 – один котел. Соответственно поменяли все сопутствующее оборудование, электрику. Остались мелкие пусконаладочные работы. Все объекты ЖКХ готовы к зиме на 100 процентов", - заверил он.

В Казанском районе 52 котельные, из них всего четыре работают на твердом топливе – угле, остальные газифицированы.

15 млн рублей направлено на ремонт системы теплоснабжения: трубопроводов, подводов к домам. Проведена гидравлическая наладка сетей. Общая протяженность сетей составляет 20 км, из них 2 км - полностью заменено. Весь объем работ выполнила подрядная организация, выигравшая тендер, при участии работников районного ЖКХ.

Сейчас специалисты отрасли заняты обслуживанием пунктов очистки воды, которые установлены в каждом населенном пункте Казанского района. На 27 павильонах заменят фильтры, ламп. Работают пункты выдачи воды круглосуточно, бесплатно.

Анжела Лебедева