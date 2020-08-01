Александр Моор: от жителей региона ждут проекты на форум "Сильные идеи для нового времени"

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Жители Тюменской области могут направить свои идеи для форума "Сильные идеи для нового времени". Организаторы - Агентство стратегических инициатив и Фонд "Росконгресс" - проведут его в Сочи осенью 2020 года. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Идеи, представленные участниками, рассмотрят и оценят ведущие эксперты в своих отраслях, они же помогут оформить предложения в полноценный проект. Топ-100 авторов представят свои идеи руководству страны. Хотите участвовать? Дерзайте! Вы можете предложить любой проект по одному из семи направлений: от экономической политики и развития бизнеса до молодежной повестки", - обратился к неравнодушным и инициативным землякам глава региона.

Заявки принимаются на сайте idea.asi.ru в разделе "Предложить идею".