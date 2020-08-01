Тюменка выиграла чемпионат России по тяжелой атлетике

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Спортсменка из Тюмени Анастасия Анзорова выиграла чемпионат России по тяжелой атлетике в весовой категории 64 кг среди женщин. Соревнования прошли в Грозном с 17 по 24 августа, сообщает тюменский Центр спортивной подготовки.

Анастасия Анзорова опередила московскую спортсменку Яну Кондрашову и оставила на третьей позиции представительницу Чувашии и Санкт-Петербурга Наталию Шайманову.

Участники и тренеры чемпионата России получили допуске на соревнования со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19.