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Тюменка выиграла чемпионат России по тяжелой атлетике

Спорт, 16:16 24 августа 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Спортсменка из Тюмени Анастасия Анзорова выиграла чемпионат России по тяжелой атлетике в весовой категории 64 кг среди женщин. Соревнования прошли в Грозном с 17 по 24 августа, сообщает тюменский Центр спортивной подготовки.

Анастасия Анзорова опередила московскую спортсменку Яну Кондрашову и оставила на третьей позиции представительницу Чувашии и Санкт-Петербурга Наталию Шайманову.

Участники и тренеры чемпионата России получили допуске на соревнования со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19.

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# тяжелая атлетика

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