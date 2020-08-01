Тюменка выиграла чемпионат России по тяжелой атлетике
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Спортсменка из Тюмени Анастасия Анзорова выиграла чемпионат России по тяжелой атлетике в весовой категории 64 кг среди женщин. Соревнования прошли в Грозном с 17 по 24 августа, сообщает тюменский Центр спортивной подготовки.
Анастасия Анзорова опередила московскую спортсменку Яну Кондрашову и оставила на третьей позиции представительницу Чувашии и Санкт-Петербурга Наталию Шайманову.
Участники и тренеры чемпионата России получили допуске на соревнования со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19.