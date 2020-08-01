Скупой платит трижды: тюменцам рассказали, что не так с нелегальной уличной торговлей

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

88 незаконных точек продажи фруктов и овощей зафиксировано в Тюмени этим летом. В основном они располагаются у пешеходных переходов и там, где есть большая проходимость людей. Ежедневные рейды выявляют нарушителей, уполномоченные органы выписывают им предписания, но ситуации это коренным образом не меняет: торговля потенциально опасной продукцией на улицах города процветает, граждане поддерживают нелегальных продавцов рублем.

Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина во время проверки мест стихийной торговли в районе Дома обороны.

Мужчина в одной из торговых палаток напротив ТЦ "Турана" уже не первый раз привлекается к ответственности. На вопрос о том, почему продолжает нарушать, хотя знает, то это незаконно, отвечает: не хватает денег, а официально арендовать торговую точку не может якобы из-за отсутствия свободных площадей. Директор департамента потребрынка прокомментировала ситуацию с товаропроводящей структурой в городе и пояснила, в чем вред такого рода продаж.

По ее словам, в Тюмени количество торговых площадей в два раза выше установленного норматива, создана достаточно эффективная модель экономики. Инфраструктура развита очень активно, много магазинов формата "у дома", есть где купить товары.

"Да, у таких уличных продавцов товар дешевле, но по сути мы оплачиваем его трижды. Сейчас мы покупаем по более низкой цене за счет того, что в ней не заложены налоги и сборы, которыми облагается любая торговая деятельность в России. При этом продавец, который ничего не платит в государственную казну, пользуется всей социальной инфраструктурой, получает гарантированную медпомощь, его дети ходят в школу. А потом он приходит в пенсионный фонд и требует гарантированную государством пенсию, которую берет из того "кармана", куда не положил ни рубля. Это не бизнес, это "серая", нелегальная деятельность", - подчеркнула Елена Еремина.

Таких точек по городу сейчас насчитывается 88, зимой их было 58. Борются с нарушителями с помощью административных мер: составляют протокол по статье 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности "Торговля вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок".

Заведующий сектором административной практики департамента потребительского рынка Владимир Яковлев пояснил, что по этой статье в первый раз предусмотрено предупреждение или штраф в 3 тыс. рублей, за повторный и последующие случаи - 5 тыс. рублей. По статье за торговлю некачественной и опасной продукцией Роспотребнадзор может конфисковать товар - а овощи и фрукты без маркировки на упаковке, без документов, подтверждающих качество и безопасность априори признаются таковыми.

Рейды с санитарными врачами мэрия проводит дважды в неделю, и за июль-август было изъято уже более 5 тонн продукции. Однако даже при регулярных штрафах и конфискации уличные нелегальные торговцы продолжают работать, потому что это выгодно - средний оборот по таким стихийным точкам в сутки - около 9 млн 804 тыс. рублей.

Елена Еремина напомнила, что несколько лет назад были внесены изменения в административный кодекс Тюменской области - штраф с 500 рублей увеличен до 3-5 тыс. рублей. И с кратным повышением суммы тогда резко сократилось и количество торгующих с нарушениями. За 2019 год было наложено штрафов на 3 млн рублей, за полгода 2020 года - еще на 1,5 млн рублей. Взыскиваемость по этим протоколам - 46,8%. Однако с наступлением лета число уличных торговцев снова пошло в рост.

"При составлении протокола основная сложность - установить личность нарушителя, и в этом нам всегда помогают полицейские. Полномочиями по изъятию и конфискации продукции обладает Роспотребнадзор, который, несмотря на загруженность, регулярно работает с нами. Реализовать решение суда о наложенном штрафе - это задача службы судебных приставов. Извещения, направляемые по адресу регистрации, не всегда доходят до адресатов. У нас есть круг лиц, которые не получили уведомления, но были оштрафованы по восемь или десять раз. Все их имеющиеся данные направлены в полицию для установления мест их физического проживания и дальнейшего взыскания штрафов", - рассказала директор городского департамента потребрынка.

Дарья Казакова