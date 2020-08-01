Тюменский изготовитель чипсов нарастит объем выпускаемой продукции

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

ООО "Окейч" - тюменский изготовитель чипсов, сухариков, печенья и других хлебобулочных изделий увеличит объем выпускаемой продукции на 62 %, повысит коэффициент эффективной загрузки до 85 %. Программу развития производства предприятию помог разработать региональный центр инжиниринга Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

По информации пресс-службы инвестфонда, после изучения производственных процессов эксперт регионалтного центра инжиниринга (РЦИ) предлагает план действий, как стандартизировать управление и обслуживание оборудования, оптимизировать загрузку техники, складов и персонала, улучшить логистику. Учитывая специфику конкретного предприятия, решаются проблемы простоев, брака, контролируется качество готовой продукции. Персонал получает навыки управления производством, чтобы удерживать высокие показатели работы. Реализация программы развития производства на ООО "Окейч" начнется с 1 сентября 2020 года.

Резидентами регионального центра инжиниринга в 2020 году стали более 30 предприятий малого и среднего бизнеса. Предпринимателям помогают стать конкурентоспособными внутри страны и за рубежом, применяя методы современного управления производством, позиционирования и продвижения продукции, аудитов и экспертиз, внедрения специализированных программных средств и автоматизации. Получить информацию об условиях участия в программах РЦИ можно по телефону (3452) 534-000, доб. 1011.

Помощь бизнесменам региона реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".