Строительные компании региона приглашают на онлайн-встречу с китайскими коллегами
Фото: admtyumen.ru
Встречи тюменских компаний с производителями строительных материалов из провинции Цзянси (Китай) пройдут в формате онлайн с 29 августа по 6 сентября.
Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин в личном аккаунте в Instagram. Организаторами встречи выступят ТПП ТО и компания CCPIT Jiangxi.
Участие в онлайн-встрече бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Компания-участник при этом может выбрать удобную дату с 28 августа по 6 сентября.
По возникающим вопросам проконсультируют специалисты Торгово-промышленной палаты по телефонам: 8-912-390-06-65; 8-922-070-67-01.
Евгения Шевцова