Строительные компании региона приглашают на онлайн-встречу с китайскими коллегами

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Встречи тюменских компаний с производителями строительных материалов из провинции Цзянси (Китай) пройдут в формате онлайн с 29 августа по 6 сентября.

Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин в личном аккаунте в Instagram. Организаторами встречи выступят ТПП ТО и компания CCPIT Jiangxi.

Участие в онлайн-встрече бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Компания-участник при этом может выбрать удобную дату с 28 августа по 6 сентября.

По возникающим вопросам проконсультируют специалисты Торгово-промышленной палаты по телефонам: 8-912-390-06-65; 8-922-070-67-01.

Евгения Шевцова