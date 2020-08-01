Нижнетавдинские хозяйства обновили парк техники

Фото: mcx.ru Фото: mcx.ru

165 млн рублей составил общий объем инвестиций в модернизацию парка сельхозтехники в Нижнетавдинском районе в первой половине 2020 года.

Как пояснила замглавы по вопросам АПК администрации Нижнетавдинского района Варвара Зеленина, это и собственные средства хозяйств, и лизинг. Всего новую технику закупили девять хозяйств.

Продолжается модернизация и во второй половине года. КФХ Шармазанов и агрохолдинг "Нижнетавдинский" приобрели в лизинг новые кормоуборочные комбайны отечественного производства. Позже они могут подать документы для возмещения части затрат по программе субсидирования. В ООО "АП Продукт" и ИП Бобров - новые зерносушильные комплексы.

Варвара Зеленина добавила, что в планах на 2021-2022 годы – строительство крупного зернохранилища с элеватором в свинокомплексе "Тюменский". Общая площадь его составит 450 кв. метров. Поголовье свиней в хозяйстве по данным на июль составляет 27 тыс. 570 голов, в том числе 1 тыс. 828 свиноматок.

Евгения Шевцова