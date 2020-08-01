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Обновленные дороги получат жители Тюменского района

Экономика, 12:09 26 августа 2020

Тюменский район во ВКонтакте | Фото: Тюменский район во ВКонтакте

На 13 улицах Успенского сельского поселения отремонтируют дороги в 2020 году. Девять дорог - в Успенке, по две в Чаплыке и Зырянке, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

В поселении началось строительство тротуаров на четырех улицах центральной усадьбы и переулка Почтовый в Зырянке. В ходе рабочей поездки в муниципалитет глава района Светлана Иванова оценила ход работ. Обновится более 5,5 км дорожного покрытия как асфальтового, там и щебневого. Будет построено более 3,3 км тротуаров, в том числе по улицам, ведущим в школу, которую оградили металлическим забором.

Светлана Иванова побывала в дер.Чаплык, где в 2020 году обновили щебневое покрытие ул. Зеленой и пер. Центрального, дорожники прочистили и углубили канавы вдоль дороги, положили трубы на подъездах к домам.

Новую детскую игровую площадку устанавливают на ул. Пышминской в районе новой застройки. Уже смонтированы МАФы, завершаются работы по освещению. Эта площадка – результат участия сельского поселения в программе "Комплексное развитие сельских территорий". Открытие намечено на начало сентября.

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# дороги , ремонт , тротуары , Тюменский район

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