Тюменская компания "Русский дистрибьютор" признана "Экспортером года"

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства

Тюменская компания "Русский дистрибьютор" стала победителем регионального конкурса "Экспортер года", сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В конкурсе соревновались 12 предприятий-экспортеров региона. "Русский дистрибьютор" победил в номинации "Экспортер года в сфере услуг".

Область деятельности компании – разработка высоконагруженных информационных систем, автоматизация производств, информационная безопасность, блокчейн и искусственный интеллект. Из наиболее ярких достижений компании можно отметить "Честная очередь в детский сад", "Электронный диплом", "Электронная приемная президента", "Цифровая платформа адресной социальной помощи", "Защищенный сертификат иммунитета COVID-19".

В декабре 2019 года "Русский дистрибьютор" получил грант от Фонда содействия инновациям на НИОКР для развития блокчейн платформы BIA до 2021 года.

Разработки компании ориентированы и на страны ближнего зарубежья. Благодаря сотрудничеству с центром поддержки экспорта Тюменской области компания приняла участие в международной бизнес-миссии в Узбекистане, где были проведены переговоры с представителями бизнес-сообщества и государственными структурами.

Также "Русский дистрибьютор" принял участие в международной бизнес-миссии в Таджикистане, также организованной центром поддержки экспорта. Генеральный директор компании Александр Доронин провел семинар о перспективах внедрения блокчейн платформы в государственном секторе Таджикистана.

Компания активно участвует в разработке и реализации нацпроекта цифровизации экономики России. Кроме того, руководство компании планирует расширить географию поставок на экспорт при содействии регионального центра поддержки экспорта.