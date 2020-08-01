Две премьеры представит зрителям театр "Ангажемент" в сентябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый сезон театр "Ангажемент" начнется 1 сентября, продажа билетов стартовала. После долгого вынужденного перерыва первыми в театр пригласят самых маленьких зрителей. В первых числах сентября они увидят постановки "Бонифаций едет к бабушке", "Золотой цыпленок", "Бременские музыканты" и "Бармалей".

9 сентября в театре состоится премьера для зрителей старшего возраста - спектакль-посвящение "Самый неизвестный солдат" к 75-летию Великой Победы по мотивам рассказа тюменского автора Сергея Козлова.

"Эту постановку мы показывали онлайн, сейчас, "вживую", представим ее впервые. На несколько дней приедет режиссер Максим Иванов, чтобы провести репетиции и восстановить спектакль. В конце сентября запланирована еще одна премьера -"Остров сокровищ" по Роберту Стивенсону. В целом, сезон должен быть интересным", - рассказал художественный руководитель и директор молодежного театра "Ангажемент" Леонид Окунев в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Кроме премьер, юные и взрослые гости "Ангажемента" увидят в сентябре уже полюбившиеся спектакли. По словам Леонида Окунева, цены на билеты не повышали. Ознакомиться с подробной афишей можно на сайте театра.

"Ангажемент" возобновит работу с учетом требований Роспотребнадзора. Так, число мест на спектаклях будет ограничено: предусмотрена специальная рассадка по одному-два человека для соблюдения социальной дистанции.

"Мы ждем встречи со зрителем с трепетом: почти полгода не выходить на сцену для актера сложно. В эти месяцы мы репетировали, участвовали в индивидуальных проектах и успели сыграть в коллективе три свадьбы. Несмотря ни на что, жизнь продолжается", - подчеркнул Леонид Окунев.

Татьяна Ковалева