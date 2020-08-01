Дополнительные доходы бюджета Упоровского района направят на ремонт дорог

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

На 22,87 млн рублей увеличилась доходная и расходная часть бюджета Упоровского района в 2020 году. О распределении дополнительных средств на заседании районной думы сообщил начальник финансово-казначейского управления Александр Плишкин, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

"Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство и приобретение жилья - 56 тысяч рублей, проведение ремонта по улице Бахтиярова и объездной дороги в селе Липиха - 21,8 миллионов, обустройство и содержание скотомогильников - 611 тысяч рублей, возмещение недополученных доходов автоперевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, - 171 тысячу рублей", - уточнил Александр Плишкин.

В первом полугодии план по доходной части районной казны выполнен на 98,5 %, поступления по некоторым статьям оказались выше ожидаемых.

В расходной части не полностью освоены средства на оплату запланированных работ, в том числе по ремонту дорог и муниципального жилья, строительству водоочистной станции. Не полностью израсходованы средства на функционирование органов местного самоуправления.

Сэкономленные после проведения торгов средства бюджета направят на ремонт муниципального жилья и спортивных объектов, покупку подарков для долгожителей района, оплату труда подростков в летний период.