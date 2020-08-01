Форум "Бизнес новой реальности" стартовал в Тобольске

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Форум "Бизнес новой реальности" стартовал в Тобольске 26 августа. Кризисные явления утвердили нас в том, что только в условиях открытого диалога и получения своевременной обратной связи можно добиться нужных результатов.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Недостаток информации, либо ее искажение, в условиях, когда нужно быстро и безошибочно принимать решения, может сыграть плохую роль, - уверен он. - Действует официальный канал правительства Тюменской области "Оперативный штаб "Бизнес и власть". В чате публикуется актуальная и, что самое главное, достоверная информация от лица правительства Тюменской области по теме бизнеса, а также опровержение фейковых сообщений в мессенджерах и социальных сетях".

В рамках онлайн-конференции в апреле 2020 года администрация Тобольска организовала работу по принципу "одного информационного окна" на площадке "ОПОРЫ РОССИИ". Пересмотрены направления мер поддержки в рамках муниципальной программы, для принятия решения потребовались аналитические сведения о состоянии той или иной отрасли в городе, предприниматели предоставили сведения не скрывая.

По словам Максима Афанасьева, благодаря молниеносной реакции предпринимателей города удалось реализовать все ограничительные меры с целью нераспространения вирусной инфекции. Благодаря предпринимателям удалось ликвидировать дефицит средств индивидуальной защиты; уникальный продукт разработан и внедрен тобольскими предпринимателями - это приложение "Помоги остановить COVID-19"; предпринимателями был запущен флешмоб "Мы приостановили свой бизнес, чтобы вы остались дома!"

При поддержке городского Совета по развитию предпринимательства создан call-центр информационной поддержки предпринимателей, телефон горячей линии 26-28-98. За период его работы поступило 221 обращение предпринимателей и все они нашли отклик.

В период резкого роста уровня безработицы, предпринимателями Тобольска создано 138 временных рабочих мест, заявлено более 200 вакансий на создание новых рабочих мест в рамках реализуемых инвестиционных проектов.

"Совместные усилия позволили нам стабилизировать ситуацию и вывести работу по снижению уровня безработицы на планомерный ритм. Для меня, как для главы города, очень ценен диалоговый и результативный формат совместной работы", - отметил Афанасьев.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Анжела Лебедева