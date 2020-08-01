Более 50 компаний вошли в состав ТПП Тюменской области в 2020 году

Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

54 организации присоединились к Торгово-промышленной палате Тюменской области с начала 2020 года. Среди них как индивидуальные предприниматели региона, так и крупные компании: ООО "Алебашево" и банк "УРАЛСИБ".

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал президент ТПП ТО Эдуард Абдуллин.

"Вместе мы сильнее. Слоган ТПП Тюменской области прошел проверку временем. Несмотря на кризис, положительная динамика вступления в​ ТПП ТО сохраняется. Отметим, что 70-75% составляют производственные компании региона. В прошлом году к ведущему объединению предпринимателей присоединились АО "Мостострой-11" и производственная компания "Мебель групп", - отметил Эдуард Абдуллин.

Он добавил, что, по результата опроса "Что дает членство в ТПП Тюменской области" самыми популярными ответами стали "имидж и узнаваемость компании", "бизнес-рекомендации"​, "содействие в организации мероприятий", "деловое обучение" и "защита интересов".

Евгения Шевцова