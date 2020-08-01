ВТБ выдал 100 миллиардов рублей по "Программе 1764"

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Свыше 100 млрд рублей с начала 2020 года предоставил заемщикам ВТБ по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной постановлением правительства РФ № 1764.

Объем проведенных в текущем году выдач более чем в три раза превышает сумму предоставленного финансирования за аналогичный период 2019 года. Поддержку по "Программе 1764" в ВТБ с января 2020 года получили почти 2 тыс. субъектов МСП.

Наибольший объем финансирования выдан ВТБ субъектам МСП в Москве, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Самарской области и Иркутской области. Более трети льготных кредитов в текущем году в рамках программы предоставлено банком на инвестиционные цели.

"Объем выдач в рамках "Программы 1764" растет из месяца в месяц. Особенно высок спрос бизнеса в условиях пандемии COVID-19, поскольку данная программа является одним из самых эффективных инструментов льготного кредитования в нынешней ситуации. Она позволяет предпринимателям не только финансировать текущую деятельность, но продолжать реализовывать планы бизнес-развития. В целом за время действия программы мы предоставили нашим клиентам из сферы МСП порядка 190 миллиардов рублей", − прокомментировал заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Напомним, "Программа 1764" реализуется с 2019 по 2024 год и предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Льготное финансирование могут получить субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.