Жителям Викуловского района предстоит выбрать 113 депутатов

| Фото: Даниил Савиных | Фото: Даниил Савиных

113 депутатов предстоит выбрать жителям Викуловского района в Единый день голосования, 13 сентября. 271 кандидат получил право участвовать в выборной кампании. Все они ведут агитацию, которая продлится до 12 сентября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Викуловского района Елена Горбунова.

"113 мандатов будет заменено по итогам выборов во всех 14 поселениях Викуловского района. 281 человек зарегистрировался на предстоящие выборы. Минус 10 человек: кто-то заявил самоотвод, кто-то забыл указать судимость, - говорит Елена Горубнова. - Представлены все парламентские партии, самовыдвиженцы есть. Из общего количества кандидатов – 50 процентов - из числа депутатов. Все, кто получил право участвовать в кампании, ведут агитацию, встречаются с населением".

По словам председателя ТИК, в районе есть округа, в которых на один мандат претендуют два-три человека, всего в двух небольших деревнях пройдут безальтернативные выборы.

Участковые комиссии приступили к работе: информируют население о Едином дне голосования, его особенностях, о досрочном голосовании, которое начнется со 2 сентября. С 16 до 20 часов в рабочие дни, в выходные с 10 до 14 часов жители Викуловского района могут принять участие в выборах депутатов досрочно. Но, как заметила Елена Горубнова, такое право имеют только те, кто укажет уважительную причину, по которой он не сможет прийти на участок 13 сентября.

"Определенный интерес у жителей района к предстоящим выборам есть. Они местные, кандидатов все знают – это всем знакомые люди. Поэтому, надеемся, что явка на участки будет высокая. И члены комиссий поработают хорошо – привлекут внимание селян к избирательной кампании", - отметила председатель ТИК Викуловского района.

Всего в Викуловском районе правом – участвовать в выборах – смогут воспользоваться 12 тыс. 370 человек, но списки избирателей еще будут корректироваться, добавляет Елена Горбунова. Работа участковых комиссий будет организована с учетом санитарно-эпидемиологических норм: маски, перчатки, одноразовые ручки, социальная дистанция.

Анжела Лебедева