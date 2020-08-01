Школы, банкротство и возврат страховки: какие законы изменят жизнь россиян с сентября

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О том, как изменится жизнь россиян с 1 сентября, рассказали в Госдуме. Перемены коснутся сфер образования, социальной помощи, банковской деятельности, исполнения наказаний и азартных игр.

С началом учебного года в силу вступят поправки, по которым дети с 1 по 4 класс в государственных и муниципальных начальных общеобразовательных школах должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из федерального бюджета.

Также сферу образования дополнит президентский закон, содержащий определение понятия "воспитание" и раскрывающий механизм организации воспитательной работы, которая до 1 сентября 2021 года должна стать частью всех образовательных программ. По задумке авторов он будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию учеников, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

Еще одна важная перемена в работе общеобразовательных учреждений - дети получат возможность приоритетного зачисления в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры.

С началом осени вступит в силу закон, по которому всем льготникам, которые имеют право на получение государственной социальной помощи, будут выдавать сертификаты. Этими сертификатами можно будет расплатиться за необходимые товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра. Порядок и условия предоставления помощи утвердят региональные власти.

Станет возможным возврат части страховки при досрочном погашении кредита, а также доступным внесудебный механизм банкротства граждан. С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре человек сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб., и если в отношении него прекращено исполнительное производство — то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег.

С 7 сентября все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, смогут быть принимающей стороной и предоставлять свои квартиры и дома для фактического проживания другим иностранным гражданам. Изменение в первую очередь направлено на соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.

С 15 сентября, если СО НКО надлежащим образом реализовала проект по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием финансирования Фонда президентских грантов, то эта организация сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ. Оценкой результатов реализации проектов будет заниматься сам Фонд президентских грантов.

Перевод осужденных к принудительным работам и к лишению свободы в регионы проживания родственников станет возможным с 29 сентября. Под родственниками данный закон предполагает супругу или супруга, родителей, детей, усыновителей и усыновленных, родных братьев и сестер, дедушку и бабушку, внуков.

С 30 сентября ужесточатся требования к организаторам азартных игр в букмекерских конторах. Их будут лицензировать отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах. Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключенных с организаторами азартных игр соглашений о предоставлении информации о спортивных соревнованиях.

Помимо этого, 30 сентября истечет срок, в течение которого заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за кредитными каникулами, а семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат, предусмотренных указами президента РФ в связи с распространением коронавируса. Также истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении техосмотра.