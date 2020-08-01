Первые 27 тонн картофеля получили голшымановские фермеры

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27 тонн картофеля получено в ООО "Лотос" Голышмановского округа. Убрано всего 10 % от общей площади. Средняя урожайность культуры составляет 90 ц/га, но будет еще выше.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил первый заместитель главы Голышмановского городского округа, начальник управления сельского хозяйства Владимир Попов.

Два предприятия в округе - КФХ Никифорова и ООО Лотос – занимаются выращиванием картофеля на протяжении 15 лет. Около 200 га занимает данная культура в городском округе.

"Сейчас показатель урожайности 90 центнеров с гектара, в продолжение уборки он будут меняться. Вот когда они уберут 30 процентов площадей, тогда будет ясно – какая урожайность в этом году, - уверен Владимир Попов. - Реализуют выращенную продукцию фермеры на месте – поставляют в социальные учреждения Голышмановского городского округа, еще часть картофеля вывозят в северные города региона".

По словам начальника АПК Голышмановского округа, особенность нынешней уборочной страды - яровые культуры созрели раньше обычного. Если в 2019 году на 28 августа в округе было убрано 18 % площадей, то в этот раз - 40 %.

"Все хозяйства трудятся на полях стабильно. Сопутствующие службы работают слаженно, комбайновый и автомобильный парк подготовлены своевременно. Сушильные установки готовы к приему зерна. Настроение у земледельцев Голышмановского округа боевое, с главной задачей – убрать хлеб с полей вовремя – справятся", - заверил Владимир Попов.

Анжела Лебедева