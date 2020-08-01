Открыта регистрация на семинар "Финансовые инструменты экспорта"

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

19 августа в Тюменском Технопарке прошел семинар "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров", организованный Центром поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Торгово-промышленной палатой Тюменской области. Это уже второй семинар, реализуемый в рамках курса АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский Экспортный Центр" "Жизненный цикл экспортного проекта".

Руководитель Центра поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Андрей Карташов поприветствовал обучающихся и выразил надежду на то, что образовательные проекты Российского экспортного центра, направленные на получение знаний в области экспорта будут способствовать увеличению экспортной выручки в регионе.

В рамках семинара участники прошли четыре стадии переговоров: начало переговоров, дебаты, конкретные предложения, принятие решений и завершение переговоров.

Индивидуальный предприниматель Максим Скрябин, отметил: "Для нас очень важна именно тема коммуникации, поскольку мы уже изучили фундаментальные аспекты экспорта, но как построить диалог, чтобы услышать от заказчика финальное "да", это сейчас моя основная задача и "Школа экспорта" дала мне инструменты по достижению этой цели".

Всего в обучении приняли участие представители 11 Тюменских компаний, разной направленности: ИП Скрябин М.А., ИП Пугоев Ю.А., ООО "Импекс Групп", ИП Самсонов И.И., ООО "Сибводразработка", ООО "Чипмедиа.ру", ООО Инженерный центр "ПФЗ", ООО "ТСИ", ООО НПЦ "Эврика", ООО "Уват Лес", ООО "Тюмень Прибор".

По словам Федерального тренера "Школы экспорта АО "Российский Экспортный Центр" Петра Глухова, проекты региона имеют высокий экспортный потенциал: "Я вижу реальную заинтересованность Тюменских предпринимателей в выходе на внешние рынки, они с энтузиазмом включаются в работу и активно лоббируют свои продукты, а я стараюсь дать им правильный вектор в выбранном направлении".

Напоминаем, что обучение для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области проходит на безвозмездной основе и по окончании семинара компании получают сертификат от АНО ДПО "АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский Экспортный Центр".

"Эффективная деловая коммуникация для экспортеров", это второй семинар из планируемых одиннадцати, следующий семинар "Финансовые инструменты экспорта" пройдет уже 25 сентября.

Заявки принимаются по форме: https://docs.google.com/forms/d/168D_VTRHLKbQmS5K3zdlSkTOgSkNai3gbEn3bkub4dY/edit

Контактные лица: Торгово-промышленная палата Тюменской области – Дарья Жиганова +7 (932) 478-64-60; zhiganovada.tpp-to@yandex.ru.

Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" – Екатерина Ульянцева +7 (912) 927 92 16; Ulyanceva@iato.ru