Более 34 миллиардов рублей из бюджета пойдут на детские пособия для малоимущих семей
Правительство России одобрило выделение средств регионам на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщают РИА Новости.
Субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству выделят из резервов 34,3 млрд рублей.
Деньги будут выплачиваться родителям ежемесячно.
Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50% детского прожиточного минимума по региону.
Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами оценить уровень доходов таких семей и обсудить возможность увеличения размера пособий с начала 2021 года.