Более 34 миллиардов рублей из бюджета пойдут на детские пособия для малоимущих семей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Правительство России одобрило выделение средств регионам на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщают РИА Новости.

Субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству выделят из резервов 34,3 млрд рублей.

Деньги будут выплачиваться родителям ежемесячно.

Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50% детского прожиточного минимума по региону.

Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами оценить уровень доходов таких семей и обсудить возможность увеличения размера пособий с начала 2021 года.