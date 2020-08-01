Тюменская область вошла в число лидеров по обороту розничной торговли

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тюменская область входит в группу регионов-лидеров по обороту розничной торговли на душу населения. Как отмечают эксперты РИА Рейтинг, которые по заказу агентства РИА Новости составили рейтинг регионов РФ за первые шесть месяцев 2020 года, в лидирующей группе по этому показателю находятся преимущественно регионы с высокими доходами населения.

Лидирует в рейтинге по обороту розничной торговли на душу населения Москва – почти 180 тыс. рублей в первом полугодии 2020 года. Немногим менее этот показатель в Сахалинской области (164,7 тыс. рублей) и в Московской области (154,2 тыс. рублей). Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Мурманская область. Во всех этих регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 120 тыс. рублей.

В регионах с низкими доходами, покупательская активность населения невысокая. Это касается почти всех республик Северного Кавказа плюс Республика Алтай и Республика Тыва. Здесь оборот розничной торговли на душу населения составляет 30-70 тыс. рублей, то есть в разы меньше, чем в Москве. В Республике Ингушетия он составляет немногим более 25 тыс. рублей.

По итогам первого полугодия 2020 года, отмечено в пояснительной записке, большинство макроэкономических показателей ухудшилось, что в значительной степени стало следствием влияния пандемии коронавируса. Не стала исключением и розничная торговля, которая сократилась глубже, чем большинство других экономических показателей.

По итогам первого полугодия 2020 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4%, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5%, ВВП, по предварительной оценке – на 3,6%. Более глубокое падение, чем в розничной торговле, наблюдалось только в секторе платных услуг, свидетельствуют данные статистики.

Спад по итогам полугодия был обусловлен исключительно снижением во втором квартале, когда были введены карантинные ограничения, и были закрыты многие торговые центры, в то время как в первом квартале 2020 года оборот розничной торговли в большинстве регионов РФ и по стране в целом увеличивался.

В целом оборот розничной торговли в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизился в большинстве регионов РФ, причем в некоторых довольно существенно – до минус 15%. в среднем по России – минус 6,4%. В Тюменской области – минус 1%, и она занимает 14 место среди всех регионов России по этому показателю.

Рост розничной торговли зафиксирован только в шести регионах (в Томской области, Ленинградской области, Тверской области, Чукотском автономном округе, Рязанской области и Сахалинской области). Еще в одном регионе – в Челябинской области – оборот розничной торговли в первом полугодии 2020 года остался на уровне аналогичного периода предыдущего года.

Эксперты РИА Новости полагают, что во второй половине 2020 динамика торговли будет быстро улучшаться в связи со снятием карантинных ограничений. Тем не менее, по итогам года ожидается спад оборота розничной торговли в целом по России на 2,3% вследствие глубокого падения во втором квартале. При этом количество регионов с положительной динамикой торговли будет выше, чем по итогам полугодия, но в ряде регионов спад торговли по итогам года может составить около 10%.