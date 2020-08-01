Тюменский бизнес получил поддержку по программе "Гарантийный фонд"

| Фото: ООО «Тюмень Экопродукт» | Фото: ООО «Тюмень Экопродукт»

Более 1 млрд рублей заемных средств привлек в экономику региона Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" в период борьбы с пандемией. Деньги в виде банковских кредитов и микрозаймов для предпринимателей привлечены при помощи программы "Гарантийный фонд", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

"За время пандемии гарантийный фонд предоставил 80 поручительств на сумму 313,6 миллиона рублей, что позволило привлечь в экономику региона более 1 миллиарда рублей инвестиций и сохранить 2 тысячи 928 рабочих мест. Проведено 45 реструктуризаций по действующим договорам, обеспеченным поручительством инвестиционного агентства, на общую сумму 502 миллиона рублей", — уточнил руководитель гарантийного фонда Алексей Мартын.

Поддержку получил бизнес тюменского производителя морсов "Ями Ями" Аркадия Богданова. В апреле 2020 года у него почти остановились продажи. Предприниматель получил микрозаем в компании "Фонд микрофинансирования Тюменской области", а также банковский кредит и воспользовался гарантией инвестиционного агентства. Деньги были направлены на выплату зарплаты сотрудникам, пополнение оборотных средств и увеличение онлайн-продаж.

По программе "Гарантийный фонд" инвестиционное агентство Тюменской области предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе. Размер одного поручительства не может превышать 50% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм кредита (микрозайма,или суммы банковской гарантии,или лизинга), но не более 25 млн рублей. Поручительство предоставляется по кредитам и договорам финансовой аренды (лизинга) со сроком до 15 лет, по микрозаймам и банковским гарантиям — сроком до трех лет.

Воспользоваться государственной поддержкой по программе "Гарантийный фонд" можно во всех районах Тюменской области.